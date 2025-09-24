Bodrum FK: 2 - Van Spor FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, evinde Van Spor FK'yı 2-0 mağlup etti. Taulant Seferi'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan Bodrum FK, puanını 14'e yükseltti. Van Spor FK ise haftayı 9 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Van Spor FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Bodrum FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21 ve 60. dakikalarda Taulant Seferi attı.
Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 14'e yükseltirken, Van Spor FK ise 9 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Manisa FK'ya konuk olacak. Van Spor FK, Amed SK'yı ağırlayacak.