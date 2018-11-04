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Bodrum kattan girip 1.6 milyon lirayı çalıp kaçtılar

Zeytinburnu'nda bir tekstil şirketine giren hırsızlar kasada bulunan yaklaşık 1.6 milyon lirayı çaldı. Alarm sistemini sökmek için arkadaşının omuzuna çıkan hırsızların görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

04.11.2018 - 11:15 | Güncelleme: DHA

Olay, dün gece saatlerinde bir tekstil şirketinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekstil firmasının merkez binasının önüne 3 hırsız geldi. DHA'nın haberine göre, hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğer iki hırsız bodrum kattan bina içerisine girdi. Hırsızlar kat kat dolaşarak kasaların bulunduğu odaları tespit etti. Yanlarında getirdikleri aletlerle içeride bulunan iki kasayı açan hırsızlar kasalarda bulunan yaklaşık 1.6 milyon lira nakit parayı alarak kaçtı. Hırsızlık anları ise şirketin güvenlik kameralarına yansıdı.

ARKADAŞININ OMZUNA ÇIKTI

Görüntülerde, kapüşonlarıyla yüzlerini gizlemeye çalışan iki hırsız ilk olarak alarm sistemini söküyor. Arkadaşının omuza çıkarak alarm sistemine ulaşan hırsız alarmı sökerek devre dışı bıraktıktan sonra yan tarafta bulunan elektrik kablosunu kesiyor. Yerde bulunan mazgalın kilidini kıran hırsızlar bu noktadan içeri giriyor.

 



TUVALET CAMINDAN GİRDİLER ,1.6 MİLYON LİRA ÇALDILAR

Bodrum kattan binaya giren hırsızlar kasayı bulunduğu yerden sürükleyerek odanın ortasına taşıyor. Yanlarında getirdikleri aletlerle kasaları açmayı başaran iki kişi kasalarda bulunan yaklaşık 1.6 milyon lirayı, şirket sahibine ait gümüş kaplı ruhsatlı silahı ve çok sayıda çeki alarak girdikleri yerden kaçıyor.

ÖDEME GÜNÜYDÜ

Başlarına gelen hırsızlık olayını anlatan firma sahiplerinden Murat Güler, diğer zamanlarda kasalarda bu kadar yüklü miktarda para tutmadıklarını ödeme günü olduğu için paraların kasalara konduğunu söyledi. Yaşanan olayı anlatan Güler, Gece 4 sıralarında bu civarda keşif yapmaya başlıyorlar. Bodrum kattan içeri giriyorlar. 3 kişi olduğunu gördük. Aşağıda ızgaralık bir alan var oradan giriyorlar. Oradan zemin kattaki tuvalete giriyorlar. Lavabodan da birinci kattan itibaren tek tek katları keşif yapmaya başlıyorlar. En son bu odaya geliyorlar. 45 dakikaya yakın içeride kalıyorlar. Kasayı taşıyorlar altına da ses yapmasın diye bizim kürklerden koyuyorlar. Muhtemelen delici aletle açıyorlar kasayı. İçerideki kasamızı da açıyorlar. Genelde biz kasada çok fazla para tutmayız fakat ay sonu olduğu için bu gün ödeme günümüz. Grup şirketi olduğumuz için bütün şirketlerin ödemeleri bu şirketten yapılıyor. Bizim tespit edebildiğimiz 1.5 milyon lira gibi bir rakam var. Zaten zor günler geçiriyoruz umarım en kısa sürede bulunurlar diye konuştu.

Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayı ve şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

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