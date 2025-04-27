Bodrum sezonunu Fransız model açtı
Bodrum sezonunu Fransız model Chloe Lecareux açtı. 30 yaşındaki Lecareux, Bodrum fotoğraflarını 500 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 27.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:22
Ünlüler için Bodrum sezonunun açılmasına az bir zaman kaldı.
Ünlüler; yaz aylarında dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum'da tatil yapmanın keyfini yaşayacak.
Fransız ünlü model Chloe Lecareux, Bodrum'a gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.
16 yaşındayken sokakta yürürken keşfedilen Chloe Lecareux, Bodrum tatilinden fotoğrafları, 500 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaştı.
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