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        Haberler Magazin Bodrum sezonunu Fransız model açtı

        Bodrum sezonunu Fransız model açtı

        Bodrum sezonunu Fransız model Chloe Lecareux açtı. 30 yaşındaki Lecareux, Bodrum fotoğraflarını 500 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:22
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        Bodrum sezonunu Fransız model açtı
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        Ünlüler için Bodrum sezonunun açılmasına az bir zaman kaldı.

        Ünlüler; yaz aylarında dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum'da tatil yapmanın keyfini yaşayacak.

        Fransız ünlü model Chloe Lecareux, Bodrum'a gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        16 yaşındayken sokakta yürürken keşfedilen Chloe Lecareux, Bodrum tatilinden fotoğrafları, 500 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaştı.

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        #Chloe Lecareux
        #BODRUM
        #Fransa
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