        Haberler Gündem Bodrum’da ormanda çıkan yangın söndürüldü

        Bodrum’da ormanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 dönümlük orman alanı yanarak zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 22:58
        Bodrum'da ormanda çıkan yangın söndürüldü
        Yangın, saat 20.30 sıralarında Dirmil Mahallesi Değirmenler mevkisinde çıktı.

        İddiaya göre ormanda yüksek gerilim hattının herhangi bir nedenle ark yapması sonucu yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, 2 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Fotoğraf: DHA

