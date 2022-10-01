Yazdan kalma bir gün!

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İHA

Hava sıcaklığının 35 dereceye çıktığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahiller Temmuz ayını aratmadı.

Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden Bodrum’da Ekim ayı çok sıcak başladı. İlçede hava sıcaklığı gölgede 35 derece ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Bodrum sahilleri, yaz aylarını aratmadı.

Bursa’dan ilçeye tatile gelen Feridun Şentürk, yılın son sıcaklarının tadını çıkardığını ifade ederek, “Hava çok güzel. 2 günlüğüne buradaydım. Daha önce Kaş’taydım. Bunlar son sıcaklar. Sezonu kapatıyoruz. Bodrum her zamanki gibi güzel. Deniz, göründüğü gibi süper. Gelmek isteyen herkesi burayı tavsiye ederim” dedi.

Bodrum’da hava sıcaklığı bugünden itibaren kademeli olarak azalacak.