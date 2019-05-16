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Boeing nisan ayında yeni uçak siparişi almadı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Son 6 ayda 737 Max model uçaklarının karıştığı ölümlü kazalarla gündeme gelen ABD'li havacılık devi Boeing nisan ayında bir tane bile yeni uçak siparişi alamadı. Uzmanlar bu durumun sadece güven kaybıyla ilgili olmadığını, havayollarının Boeing'in fiyat düşürmesini beklediğini vurguladı.

Boeing 737

Son dönemde uçaklarının karıştığı kazalarla gündeme gelen havacılık devi Boeing nisan ayında bir tane bile yeni uçak siparişi almadı. Firmanın yakın zamanda 737 Max model yolcu uçaklarında iki ölümcül kazaya yol açan yazılım sorunu ortaya çıkmıştı. Daha önce ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan ABD'li firma, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 132 adet 737 model uçak siparişi aldığını ancak bu rakamın 2019'da 89'a gerilediğini bildirmişti. Firmanın büyük umutlar bağladığı 737 Max modelinin yaşadığı sorunlar sebebiyle ilk üç ayda kârı geçen yıla göre yüzde 21 geriledi. Tüm yaşanan sorunlara rağmen Boeing mart ayında Lufthansa'dan 20 adet 787 model, British Airways'ten ise 18 adet 777X model uçak siparişi aldığını açıklamıştı. Söz konusu düşüş 10 Mart'ta 157 kişinin yaşamını yitirdiği Etiyopya Havayolları kazasının ardından geldi. 

1 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Bu kaza 737 Max model uçağın son 6 ayda karıştığı ikinci kaza oldu. Daha önce Endonezyalı havayolu firması Lion Air'in uçağının düşmesi sonucu 189 kişinin ölümüne sebep olmuştu. 737'nin imajı yeterince sarsılmamış gibi pazar günü de ABD'li Delta Havayolları'nın kullandığı Boeing 737-800 model uçak teknik sorunlar nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Boeing nisan ayı rakamları kesinleşmeden önce 25 Nisan tarihinde söz konusu kazaların firmaya 1 milyar dolar kaybettirdiğini duyurmuştu. Firmadan yapılan açıklamaya göre havayolları ve ülkelerin 737 modelini almak istememesi sonucu üretimini düşürmek zorunda kaldı. Bu durum üretim için tedarik ettiği parçaların maliyetinin artmasına yol açtı.

FİYAT KIRMASINI BEKLİYORLAR

CNN International'a firmanın nisan ayında sıfır sipariş almasını değerlendiren Standard & Poor's analisti Philip Baggaley havayollarının Boeing'in fiyat düşürüp düşürmeyeceğini görmek için şu anda sipariş vermediğini belirtti. Baggaley "Şu anda arka planda bilmediğimiz pazarlıklar devam ediyor olabilir. Bu pazarlıklar daha düşük fiyatla satışlara yol açabilir" dedi. 

TRUMP'TAN YENİ MARKA ÖNERİSİ GELMİŞTİ

Trump da Boeing'in yaşadığı güven erozyonuyla ilgili 15 Nisan'da attığı tweette "Ben Boeing'in yerinde olsam, Boeing 737 Max'leri tamir eder, şahane yeni özellikler ekler, uçağı yeni bir markayla piyasaya sürerdim" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, paylaşımında, ironik bir ifadeyle "Ben marka yaratmaktan ne anlarım ki belki de hiç (ama başkan oldum sonuçta)." yorumunda bulundu. Boeing şu ana kadar yeni bir marka yaratmasa da 737 Max'in yazılımını güncelledi. Boeing Ticari Uçaklar Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Sinnett, mart sonunda gerçekleştirdiği telekonferansta, 737 MAX tipi uçakların Hücum Açısı (AOA) sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıkladı.

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