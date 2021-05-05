Boğaç Aksoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Çılgın Dersane 3 filmi ve Arka Sokaklar dizisinde rol alan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Aksoy, "Sevgili dostlarım... Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfomaya yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin..." dedi.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olan ünlü manken ve oyuncu liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır. Bunların yanında iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.