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        Yusufeli'de boğalar güreşe hazırlanıyor

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde geleneksel boğa güreşleri festivalleri için hazırlıklar sürüyor. İlçeye bağlı Sarıgöl ve Derekapı'da düzenlenecek festivaller için vatandaşlar boğalarını özel bakım ve antrenmanlarla arenaya hazırlıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:45
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        Boğalar güreşe hazırlanıyor
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        Artvin'de yıllardır süregelen, bölgenin önemli kültürel miraslarından olan boğa güreşleri festivalleri, 12-13 Nisan'da Yusufeli ilçesine bağlı Sarıgöl’de, 19-20 Nisan'da ise Derekapı arenalarında yapılacak.

        Yöre halkının "pehlivan" gözüyle baktığı boğalar, yıl boyunca yaylalarda ve ahırlarda özenle besleniyor. Güreşlere katılacak boğaların bir kısmı 800 kilogramı aşıyor. Sahiplerinin arpa, yonca, fındık, pekmez ve çeşitli kurutulmuş meyvelerle beslediği boğalar, aynı zamanda düzenli olarak antrenmana çıkartılıyor.

        Kas yapılarının gelişmesi ve güreş sırasında sakatlanmamaları için özel programlar uygulanan boğalar, sahipleri tarafından sporcu disipliniyle festivallere hazırlanıyor.

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        Yıllardır boğa yetiştiriciliği yapan Dursun Sağlam, boğa güreşleri festivallerinin Artvin’in kültürü olduğunu belirterek, "15 yaşımdan beri Artvin’de ve ilçelerde boğa yetiştiriyorum. Bu işle uğraşıyoruz. Bu iş Artvin’in kültürü oldu. Onlara bakmak ve ilgilenmek çok önemli. Bir sporcuya bakar gibi eğitim veriyoruz. Emeksiz bir şey olmuyor. Yakında festivallerimiz var. 800 kilogramlık bir baş pehlivan boğam var. Kilosunda ideal bir hayvan. 800 kilogramın üzerinde olan boğalarımız da var. Mutlaka ot, arpa, fındık, pekmez veriyoruz. Ona enerji verebilecek her türlü besini yediriyoruz. Yağlı yayla otlarından, farklı yem çeşitlerinden ve yöresel ürünlerden de yediriyoruz. Bu bir gönül işi, severek yapıyoruz. Allah nasip ederse kazanacağız" dedi.

        Mihriban Bayram, geçen yıl birinci olan boğasını bu yıl da güreşe hazırladığını ifade ederek, "Buradaki hayvanlara değer veriyoruz. Onları besliyoruz, güreştireceğiz. Arpa, yonca ve doğal yiyeceklerle besliyoruz. Yazları yaylada, kışında ahırda besliyoruz. Benim boğam geçen yıl Kafkasör Boğa Güreşleri’nde başaltı birincisi oldu. Onu bu yıl da Yusufeli arenaya hazırlıyoruz. 12-13 Nisan’da Sarıgöl’de, 20 Nisan’da da Derekapı’da festivaller olacak. Kaçkar Dağları’na çıkarıp boğalarımızı besliyoruz" diye konuştu.

        Vakkas Bayram, güreş esnasında sakatlanmaması için boğalarına belli aralıklarla antrenman yaptırdıklarını söyleyerek, "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Boğaları beslemek atalarımızdan gelen bir sevgi bağı. Hayvanların yemesi gereken besinler ile onları besliyoruz. Tamamen organik besinler ve yem çeşitleriyle onları besleyerek güreşlere hazırlıyoruz. Boğamızın güreş esnasında kaslarının kasılmaması için antrenman yaptırıyoruz. Boğaların yürüyüşünü 1 kilometre ile başlatıp, maksimum 5 kilometreye kadar uzatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Sümbül Taşçı, 850 kilogramlık boğasını güreşe hazırladığını ifade ederek, "Boğamı Sarıgül Boğa Güreşleri’ne hazırlıyorum. Bizim hobimiz de bu. Boğam 850 kilogram. Bu sene sahaya çıkıp çıkamayacağına bakacağız. Her gün saman yedirdikten sonra üzüm kurusu, kayısı, dut ve elma kurularını çerez olarak boğama veriyorum. Her hafta boğaya spor yaptırıyoruz. Sevgimizle büyütüyoruz, besliyoruz. Eşim ve çocuğum da festivallere götürüyor" dedi.

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