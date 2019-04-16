Boğaz ağrısına ne iyi gelir

"Boğaz ağrısı nedir? Boğaz ağrısının sebepleri nelerdir? Boğaz ağrısının tedavisi nasıldır? Boğaz ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir?" gibi sorular bu sıralar oldukça çok araştırılmaya başlandı. Boğaz ağrısı birçok hastalığın belirtisi olarak meydana gelebilir. Boğazda yanma ve hassasiyet olarak da görülen, katı veya sıvı bir şey yutmakla ağrının arttığı gözlenen bu şikayetin bilinen en sık nedeni enfeksiyondur.

Enfeksiyonlara genellikle virüsler sebep olur. Ayrıca genelde çocuklarda görülen suçiçeği veya kızamık gibi virüs hastalıkları da boğaz ağrısına sebep olabilir.

Bademcik iltihabı bakteri kaynaklı boğaz ağrılarına yol açtığı gibi sık görülmeyen difteri ve boğmaca gibi bakteri türleri de sebepler arasında sayılabilir. Her bir sebebe karşı farklı çözüm yollarına başvurmak gerekir. Bilindiği üzere virüs hastalıklarına antibiyotik faydalı olmamaktadır.

BOĞAZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Boğaz ağrısının görülme nedenleri şunlardır:

Virüs, bakteri ve diğer mikropların neden olduğu yeni ve eski (kalıcılaşmış) enfeksiyonlar,

Tütün ürünleri,

Tahriş edici gazlar, dumanlar,

Aşırı sıcak- soğuk, sert yapılı ya da asitli yiyecek- içecek,

Sürekli ve dinlenmeden konuşmak,

Yabancı cisimle zedelenmeler (Ceviz kabuğu vs...),

Su ve sıvı tüketme alışkanlığında eksiklik,

Burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan nefes alıp, verme,

Mide asidinin boğaza ulaşıp tahriş etmesi.

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

İHA'nın haberine göre; KBB Uzmanı Op. Dr. Gökhan Güvener, "Virüs enfeksiyonlarının spesifik bir tedavisi yoktur ve antibiyotiklerden etkilenmezler.

Bu durumda tedavi semptomların giderilmesine yöneliktir. Dinlenme, bol sıvı alımı, ağrı kesiciler; burun tıkanıklığı, geniz akıntısı gibi ek bulgular varsa buna yönelik tedaviler kullanılabilir. Virüs kökenli enfeksiyonların olağan seyrinde, bağışıklık sisteminin etkisiyle bulgularda hafifleme ve yaklaşık bir haftalık sürede tam düzelme beklenir.

Bakteriyel boğaz enfeksiyonları daha nadir görülmelerine rağmen daha ağır seyreden, özellikle çocuklarda komplikasyon oluşturabilecek durumlardır. Bu durumda yine destekleyici tedavinin yanı sıra uygun antibiyotikler de tedavide yer almalıdır" dedi.

BOĞAZ AĞRISINE NE İYİ GELİR? EVDE NE YAPABİLİRİM?

KBB Uzmanı Op. Dr. Gökhan Güvener sözlerine şöyle devam etti: “Bakteri ve virüs kökenli enfeksiyonları ayırmada kesin kriterler olmamakla birlikte, antibiyotik kullanımına karar verirken bu ayrımı yapabilmek önemlidir. Bakteriyel enfeksiyonlarda boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü çok daha şiddetli ve uzun sürelidir.

Genel durum daha belirgin olarak bozulmuştur, ateş genellikle 38.3 derecenin üzerinde ve dirençlidir. Boğazdaki muayene bulguları daha belirgindir. Eğer bademcikler tutulduysa şişmenin yanı sıra üzerlerinde beyaz iltihabi döküntüler görülebilir. Boyun lenf bezlerinde ağrılı büyümeler görülebilir.

Bakteriyel boğaz ağrılarında; hapşırık, öksürük, burun akıntısı gibi diğer bulgular daha siliktir veya hiç yoktur. Doktorun uygulayacağı çeşitli kan tetkikleri, hızlı streptokok testi ve boğaz kültürü gibi testler de antibiyotik kararı vermede yardımcı olur.

Boğaz ağrısının daha nadir görülmekle birlikte enfeksiyon dışı sebepleri de olabilir. Alerjiler, sağlıklı burun solunumu olmaması ve ağızdan nefes almaya bağlı boğaz kuruluğu, kirli havaya ve sigaraya maruz kalmanın yol açtığı kronik tahriş, aşırı bağırma ve sesin kötü kullanımına bağlı gırtlak ve adale ağrıları, reflüye bağlı ağrılar ve bazı tümörler bu sebepler arasında sayılabilir.



Genel olarak bir-iki haftadan uzun süren boğaz ağrılarında, olası diğer sebeplerin saptanması için doktor muayenesi önerilmektedir.”

Boğaz ağrısı çeken kişi bol bol sıvı tüketmelidir. Sigara, kirli hava gibi boğazı tahriş edebilecek yerlerden uzak durulması gerekmektedir. Tozlu ev ortamından hem alerji yönünden hem de hastalığı direkt etkileme yönünden zararlıdır.

Tüketilen içeceğin çok sıcak ya da çok soğuk olmaması gerekmektedir. Boğazı rahatlatmak için evde kullanılacak gargara, pastil ve doğal bitki çayları da işe yaramaktadır. Yutulması kolay olan yiyeceklerin tüketilmesi gerekmektedir. Gece yatılacak ortamın çok kuru olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

BOĞAZ AĞRISI İÇİN BİTKİSEL ÇAYLAR

-Adaçayını demlerken dikkat!

-Boğaz kuruluğuna nane çayı

-Boğaz ağrısına nar kabuğu

-Boğaz ağrısı için karanfil

-Meyan kökü balgam söktürüyor

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Melih Çiçek, boğaz ağrısından kurtulmanızı sağlayacak 15 doğal reçeteyi sizler için yazdı.

1- Hatmi kökü

Hatmi bitkisi, Ortaçağ'dan bu yana boğaz ağrısı ve diğer hastalıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Yuttuğunuzda boğazı kaplayıp yağlandıran jelatin benzeri bir madde içerir.

Ağrılı bir boğazı rahatlatmak için:

Malzemeler:

Soğuk su

30 gram kuru hatmi kökü

Tarif:

Soğuk su ile 1 litrelik kavanozu doldurun.

Hatmi kökünü tülbentin içine koyun ve bir demet halinde bağlayın.

Paketi suya daldırın. Kavanozun ağzını kapatın. Gece boyunca veya en az sekiz saat bekletin.

İstenen miktarı bir cama boşaltın. Arzu ederseniz, tatlandırıcı ekleyin.

Bu hazır olduğunda, belirtilerinizi azaltmaya yardımcı olmak için gün boyunca yudumlayabilirsiniz.

2- Adaçayı ve ekinezya

Birçok inflamatuar durumu tedavi etmek için kullanılmıştır ve yapılan kontrollü çalışmalar, boğaz ağrısının hafifletilmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ekinezya, geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılan başka bir bitkidir. Bakterilerle savaştığı ve inflamasyonu azalttığı gözlenmiştir.

Evde kendi adaçayı-ekinezya boğaz spreyinizi yapmak için bu tarifi kullanın:

Malzemeler:

1 çay kaşığı adaçayı

1 tatlı kaşığı toprak ekinezisi

1/2 su bardağı su

Tarif:

Suyu kaynatın.

Adaçayı ve ekinezyayı küçük bir kavanoz içine yerleştirin ve sonra kaynar su ile doldurun.

30 dakika bekletin.

Karışımı süzgeçten geçirin ve sonra 1/2 kap likör ile birleştirin (herhangi bir nedenle alkol kullanmak istemezseniz bu kısmı atlayın).

Küçük sprey şişesine yerleştirin ve her iki saatte bir veya gerektiğinde boğazınıza püskürtün.

Bu spreyin, boğaz ağrısı rahatsızlığını antiseptik ilaç spreyi kadar etkili bir şekilde hafiflettiği gözlenmiştir.

3- Elma sirkesi

Elma sirkesi, yüzyıllardır halk hekimliği ilaçlarında kullanılan doğal bir sağlık toniğidir. Ana aktif maddesi olan asetik asit bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Tıbbın babası olarak bilinen eski Yunan hekim Hipokrat, öksürük ve boğaz ağrısı gibi grip belirtilerini tedavi etmek için oksimel olarak bilinen elma sirkesi ve bal kombinasyonunu öneriyordu. Boğaz ağrısının giderilmesine yardımcı olmak için, 1 çorba kaşığı elma sirkesi eklenmiş (ve isteğe bağlı olarak bal da karıştırılmış) 1 fincan ılık su için. Elma sirkesi antibakteriyel özelliklere sahiptir ve ılık suyla az miktarda tüketildiğinde boğaz rahatlamasına yardımcı olabilir.

4- Tuzlu su gargarası

Boğaz ağrısından kurtulmak için tuzlu su ile gargara yapmak iyi bilinen doğal bir çaredir. Tuz suyu boğaz dokusundan çekerek şişmeyi azaltır. Boğazdaki istenmeyen mikropları öldürmeye de yardımcı olabilir. 1 fincan ılık suyun içine 1 çay kaşığı tuz atın ve erimesi için karıştırın. Her saat başı 30 saniye gargara yapın. Saat başı tuzlu su ile gargara yapmak şişliği azaltır ve ağrıyı hafifletir.

5- Bal

Bal, boğaz ağrısını yatıştırmak için diğer doğal maddelerle birlikte kullanılan lezzetli bir tatlandırıcıdır. Enfeksiyonla mücadeleye ve acıyı hafifletmeye yardımcı olmanın yanı sıra yadsınamaz bir şekilde ilaçların tadını daha iyi hale getirir. Bal özellikle sıcak su ve elma sirkesi ile kombine edildiğinde etkili olur. Bununla birlikte, bir yaşın altındaki çocuklara verilmez. Ayrıca, şekerden kaçınan ya da düşük karbonhidratlı diyet yapan insanlar, balın bir şeker şekli olduğundan ve bir çorba kaşığı (15 ml) başına 17 gram karbonhidrat içerdiğinden, bal harici başka tedavi yöntemleri kullanabilirler.

6- Meyan kökü

Meyan kökü, Avrupa'ya ve Güney Asya'ya özgü bir bitkidir. Geleneksel tıpta birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Meyan kökü, boğaz ağrısını azaltmaya yardımcı olabilecek, aspirine benzer özelliklere sahiptir. Bununla birlikte, büyük cerrahi operasyonlar geçirmiş bireyler üzerine yapılan çalışmalar, meyan kökünün nefes borusunu açmasına bağlı olarak boğaz ağrısını önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Meyan kökü suyu ile yapılan gargaranın, şekerli suyla yapılan gargaraya kıyasla boğaz ağrısını azaltma oranı yüzde 50 daha fazladır. Bu çayı içmek veya gargara yapmak için kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Meyan kökünü sıcak su ile karıştırın, beş dakika bekletin, sonra içmeden önce iyice sıkın.

7- Limon suyu

Limon suyu soğuk veya grip sırasında oluşan boğaz ağrısını da azaltabilen ferahlatıcı bir içecektir. Limon C vitamini ve antioksidanlar içerir. Ayrıca ürettiğiniz tükürük miktarını da arttırır ve mukoza zarlarının nemli kalmasına yardımcı olur. Limon suyunu ılık su ve biraz da bal veya tuzlu su ile birleştirmek faydalarını en üst düzeye çıkarmanın en iyi yoludur.

8- Zencefil çayı

Zencefil, antibakteriyel ve anti-inflamatuar etkilere sahip, boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olan bir baharattır. Bir çalışmada, zencefil ekstraktı, bakteriyel solunum yolu enfeksiyonlu insanlardaki boğaz sürüntülerine uygulandığında, hastalıktan sorumlu bakterilerin bir kısmının öldürülmesine yardımcı olduğu bulunmuştur. Zencefill çayınızı kendiniz yapabilirsiniz.

Malzemeler:

Zencefil kökü

1 litre su

1 çorba kaşığı (15 ml) bal veya tercih edilen tatlandırıcı

Sıkılmış limon suyu

Tarif:

Zencefil kökünü soyun, rendeleyin ve küçük bir kaba koyun.

Büyük bir tencerede su kaynatın, ardından ocağın altını kapatın.

Tencereye 1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefili koyun ve kapakla örtün.

10 dakika kadar bekletin.

Tatlandırıcı ve limon suyu ilave edin sonra karıştırın.

Bu çay, gerektiğinde tekrar ısıtılabilir veya soğuk servis edilebilir. Zencefil çayı, enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olabilir, iltihaplanmayı azaltabilir ve boğaz ağrısını hafifletebilir.

9- Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı çeşitli sağlık yararları ile çok yönlü bir gıdadır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, enfeksiyonla mücadeleye, iltihabı azaltmaya ve ağrıdan kurtulmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Hindistan cevizi yağı da boğazdaki mukoza zarlarının yağlanmasına yardımcı olduğu için çok rahatlatıcıdır.

Aşağıda, deneyebileceğiniz birkaç fikir bulunmaktadır:

Sıcak çay veya sıcak kakaoya bir kaşık ekleyin.

Çorbaya bir kaşık ekleyin.

Basitçe ağzınıza bir kaşık koyun ve boğazınızda erimesine izin verin.

Yüksek dozlarda laksatif bir etki yaratabileceği için, Hindistan cevizi yağını günde yaklaşık 2 çorba kaşığı (30 ml) ile sınırlandırmak en iyisidir. Daha önce hiç Hindistan cevizi yağı kullanmadıysanız, potansiyel yan etkileri en aza indirgemek için bir seferde 1 çay kaşığı (5 ml) kullanın.

10- Tarçın

Tarçın, antioksidanları yüksek ve antibakteriyel faydalar sağlayan hoş kokulu ve lezzetli bir baharattır. Soğuk algınlığı ve flus için geleneksel bir çare olarak ve ayrıca Çin tıbbında kullanılır. Bitki çaylarına veya siyah çaya da tarçın ekleyebilirsiniz. Bir diğer lezzetli seçenek, tarçın badem sütü yapmaktır, bu süt özellikle boğazınız için rahatlatıcı olabilir.

Malzemeler:

1 bardak badem sütü

1/2 çay kaşığı (2.5 ml) öğütülmüş tarçın

1/8 çay kaşığı (0.6 ml) kabartma tozu

1 çorba kaşığı (15 ml) bal veya tercih edilen tatlandırıcı

Tarif:

Tarçın ve kabartma tozunu tencereye yerleştirin ve birlikte karıştırın.

Badem sütü ekleyin ve iyice birleşinceye kadar tekrar karıştırın.

Karışımı ısıtın ve içine tatlandırıcıyı atın.

Tarçın, soğuk algınlığı veya gripten dolayı görülen boğaz ağrısı ve enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir. Boğaz ağrısını hafifletmesi için çay olarak içilebilir veya diğer sıcak içeceklere eklenebilir.

11- Bol miktarda sıvı

Boğaz ağrınız olduğunda bol miktarda sıvı tüketmeniz gerekiyor. Bununla birlikte, boğazınızın mukoz membranlarının nemlenmesi önemlidir, ancak bu yolla iyileşebilirler. Yutkunmak ilk başta rahatsızlık verebilir ancak bol miktarda su veya diğer sıvıları içmek nihayetinde boğaz ağrınıza iyi gelecektir. Yeterli sıvının tüketilmesi, vücudunuzun su seviyesini sabit tutmanızı ve boğazınızın nemli kalmasını sağlar, böylece daha hızlı iyileşebilirsiniz.

12- Tavuk çorbası

Tavuk çorbası, iyi bilinen bir doğal soğuk algınlığı ilacıdır ve boğaz ağrısı tedavisidir. Aynı zamanda hasta olduğunuzda daha fazla sıvı almanızı sağlayan bir yiyecektir. İçine sarımsak ekleyebilirsiniz çünkü sarımsak, hasta olduğunuz zaman faydalanabileceğiniz biyoaktif bileşikler içerir.

13- Nane çayı

Nane çayı, anti-enflamatuar bileşikler içerir ve boğaz için son derece rahatlatıcıdır. Nane ayrıca boğazı hafifçe uyuşturabilir, böylece ağrıyı giderebilir. Ayrıca, taze nane yapraklarını kaynar suyun içinde üç ila beş dakika kadar bekleterek, sonra da yapraklarını sıkarak içebilirsiniz. Nane çayı kafeinsizdir ve doğal olarak ek bir tatlandırıcı kullanmanızı gerektirmez. Nane çayı, iltihaplanmayı ve boğaz rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olan lezzetli, ferahlatıcı bir içecektir.

14- Papatya çayı

Papatya, Ortaçağ'dan bu yana tıbbi amaçlı kullanılan bir bitkidir. En çok çay biçiminde satılır. Papatya çayının, iyileşme için önemli olan dinlendirici bir uykuyu teşvik ettiğine inanılıyor. Araştırmalar, papatyanın enfeksiyonla mücadeleye ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Hoş, hafif bir aroma ve lezzete sahiptir. Diğer bitkisel çaylar gibi, papatya da kafein içermez. Papatya çayı, uykuyu teşvik eder, enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olur ve boğaz ağrısını hafifletir.

15- Bitkisel boğaz pastilleri

Çaylar, infüzyonlar ve diğer içecekler yatıştırıcıdır ve hidrasyon sağlar, ancak bazen boğaz pastili kullanmak da rahatlatıcı olabilir. Eczanelerden veya marketlerden satın alınabilecek bitkisel boğaz pastilleri mevcuttur. Bitkisel boğaz pastilleri satın alın ve boğazınız ağrıdığında sizi rahatlatması için kullanın.