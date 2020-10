Boğaziçi'nin en iyi belli oldu

HABERTURK.COM

8'inci Boğaziçi Film Festivali, Feriye'deki ödül töreniyle sona erdi. Törende Ferit Karol'un yönettiği 'Kumbara', Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film seçilerek 100 bin TL değerindeki Altın Yunus Ödülü'nü kazandı. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise Svetla Tsotsorkova'nın 'Kız Kardeş' filmi 'En İyi Film' seçilirken, Bosphorus Film Lab'ın destek vereceği projeler de belli oldu.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Ulusal Uzun Metraj Film: Kumbara (Ferit Karol)

En İyi Yönetmen Ödülü: Erdem Tepegöz (Gölgeler İçinde)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Gülçin Kültür Şahin (Kumbara)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Murat Kılıç (Kumbara)

En İyi Senaryo Ödülü: Ferit Karol (Kumbara)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Hayk Kirakosyan (Gölgeler İçinde)

En İyi Kurgu Ödülü : Fırat Terzioğlu (Gelincik)

Jüri Özel Ödülü Mavzer (Fatih Özcan)

FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü: Enes Erbay (Mavzer)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Fatih Özcan (Mavzer)

ULUSLARARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En iyi Uzun Metraj Film Ödülü: Kız Kardeş / Sister (Svetla Tsotsorkova)

En İyi Yönetmen Ödülü: Chiara Bellosi (Adliye / Ordinary Justice)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Monika Naydenova (Kız Kardeş / Sister)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Asen Blatechky (Kız Kardeş / Sister)

Jüri Özel Ödülü : Kodokushi (Ensar Altay)

ULUSAL VE ULUSLARARASI KISA KURMACA VE BELGESELYARIŞMASI

En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü: Tapınak (Murat Uğurlu)

En İyi Ulusal Kısa Belgesel Ödülü: Sürgünde Bir Yıl (Malaz Usta)

En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film Ödülü: İyi Geceler / Good Night (Anthony Nti)

En İyi Uluslararası Kısa Belgesel Ödülü : Altın Düğmeler / The Golden Buttons (Alex Evstigneev)

Ahmet Uluçay Büyük Ödülü : Nehrin Sessizliği / The Silence of the River (Francesca Canepa)

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü: Büyük İstanbul Depresyonu (Zeynep Dilan Süren)