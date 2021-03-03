Boğaziçi Üniversitesinin Ergene Nehri araştırması Avrupa'daki nehirler için model oluşturdu

AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Ağustos 2017'den Mayıs 2018'e kadar 75 ayrı noktadan dört mevsim boyunca su örnekleri alındı ve bölgede bulunan organize sanayi bölgelerinin atık sularını yeterli düzeyde arıtmadan nehre verdikleri gözlemlendi.

Analiz edilen 250 kirleticinin her birinin kaynağının tespit edilmesinin yanı sıra nehirlerin su kalitesinin yönetiminde karar-destek sistemi işlevi görecek bir yazılım da geliştirildi. Bu yazılım, tüm Avrupa akarsu ağının su kalitesinin sürdürülebilir yönetimini hedefleyen uluslararası bir projede de kullanılacak.

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1003) tarafından fonlanan projede, farklı üniversitelerden paydaşlar da yer aldı. 75 ayrı noktadan dört mevsim boyunca alınan örneklerle 250 mikrokirleticinin incelendiği araştırma, bir nehrin bu derece kapsamlı incelendiği ilk çalışma olarak da literatüre geçti.

- "Mikrokirleticilerin etkileri insan sağlığını tehdit edebilecek boyutlarda olabiliyor"

Ergene Nehri için makrokirleticiler düzeyinde yapılmış çok sayıda araştırma olmasına rağmen, ilk kez nehir mikrokirleticiler düzeyinde analiz edildi.

Doç. Dr. Ulaş Tezel bu kirleticiler arasındaki farkı şöyle açıkladı:

"Makrokirleticiler konsantrasyonları yüksek kirleticiler. Mikrokirleticiler ise suda mikro gram/litre ya da nano gram/litre gibi çok düşük konsantrasyonlarda bulunan kirleticiler. Makrokirleticiler sudaki oksijeni tüketerek örneğin yosun patlamalarına neden olurken mikrokirleticilerin etkileri insan sağlığını tehdit edebilecek boyutlarda olabiliyor."

Araştırmaya göre, her mevsim görülen HMMM (hekza metoksimetil melamin) isimli kimyasal Ergene Nehri'ne özgü parmak izi kirletici sayılıyor.

Çok geniş bir kullanım alanı olan bu kimyasalın alınan her örnekte bulunduğunu anlatan Tezel, şunları kaydetti:

"HMMM'in Meriç Nehri'ne doğru konsantrasyonu azalıyor ama kütlesi Ergene boyunca neredeyse hiç değişmiyor. Özellikle tekstil endüstrisi kaynaklı kirlenmenin olduğu bölgelerde yüksek oranda karşımıza çıktı. Bunun gibi kirleticiler Ege Denizi'ne kadar ulaşabilecek ve oradaki suyu da tehdit edebilecek yapıda çünkü ayrıştırılmaları kolay değil."

- "Avrupa'daki nehirlerin su kirliliğinin simülasyonunu yapacağız"

Projede hangi kirletici kaynağının nehri nasıl etkilediğini tahmin eden bir yazılım da geliştirildi. FEnCY isimli bu yazılımın sadece Ergene için değil tüm havzaların su yönetimi için kullanılabilecek.

Tezel, Avrupa Birliği bünyesinde desteklenen ve Avrupa'dan 28 farklı araştırma merkezinin birleşerek oluşturduğu bir program olan CHIST-ERA tarafından fonlanacak bir projede de yer alacak. Bu ay başlayacak projede, Avrupa akarsu ağı için de su kalitesi yönetim ve erken uyarı sistemi geliştirilecek.

Doç. Dr. Ulaş Tezel, şu bilgileri verdi:

"Bu projede elimizde çok fazla veri olduğu için Ergene üzerine yaptığımız çalışmayı bir örnek olarak kullanacağız ve Ergene Nehri'ne IoT ile ölçüm yapan bir istasyon kuracağız. Bu istasyon çevredeki meteoroloji ve gözlem istasyonlarının verilerinden de yararlanarak düzenli ölçüm yapacak. Örneğin, bir bölgeden nehre yüksek dozda kimyasal içeren atık su bırakıldığında suyun ulaşacağı diğer bölgelere haber verecek ve böylece oralarda sulama yapılmayacak. Daha sonra topladığımız bu verilerle Avrupa'daki nehirlerin su kirliliğinin simülasyonunu yapacağız."