Dünyanın beşinci büyük akıllı telefon markası olan OPPO, Türk tüketiciler arasındaki popülerliğini sürdürüyor. 40'tan fazla ülkede ve bölgede hizmet veren OPPO’nun Türkiye operasyonu, kendi bölgesindeki en iyi satış performansını gösterdi.
Tasarım vizyonu ve yenilikçi teknolojileriyle adından söz ettirmeye çalışan OPPO’nun RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modelleri kullanım deneyimini zenginleştiren özellikleri ve renk seçenekleriyle pazarda alıcı buluyor.
OPPO’nun, Türkiye pazarındaki başarısını değerlendiren OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, “Pazara girmeden önce yaptığımız detaylı pazar analizi, güçlü yerel ekibimiz ve yatırımlarımızla, OPPO Türkiye olarak bölgedeki en başarılı ülke konumuna ulaştık." dedi.
Dünyada damla ekrana ve ışıltılı gövde tasarımına sahip ilk akıllı telefon olan OPPO RX17 Pro, aynı zamanda dünyanın en hızlı Süper VOOC şarj teknolojisini sunuyor. F1.5 / F2.4 akıllı diyafram kamerası ve OIS optik sabitleme özelliği sayesinde gece çekimleriyle öne çıkan RX17 Pro, “kuzey ışıkları” ve “zümrüt yeşili” renkleri ile de dikkat çekiyor.
"Moka kırmızı" ve "yıldız mavisi" renk seçenekleri de bulunan OPPO RX17 Neo, kendi segmentindeki amiral gemisi modellerin üzerinde özellikler sunarak da kullanıcılara cazip geliyor. RX17 Neo, doğadan esinlenen 6.4 inçlik damla ekranı, 25 MP yapay zekâ güzellik kamerası ve 128 GB dahili hafıza gibi özelliklere sahip.
OPPO AX7 ise kendi segmentinde ilk damla ekrana sahip model olarak dikkat çekiyor. Sırlı mavi renge sahip ergonomik 3D gövdenin yanı sıra AX7, 4230 mAh büyük bataryası ve 18 saat normal kullanım pil ömrü sayesinde özellikle genç kullanıcılardan ilgi görüyor.
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