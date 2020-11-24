Makarna belki de İtalyan mutfağının dünyaya kazandırdığı en iyi yemeklerden biridir. Makarnanın binbir çeşidi bulunmaktadır. Bizler size bugün bolonez soslu tagliatelle makana tarifi vereceğiz. Peki Bolonez soslu makarna nasıl yapılır? İşte bolonez tagliatelle tarifi...
BOLONEZ SOSLU TAGLİATELLE MAKARNA MALZEMELERİ
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 küçük soğan, doğranmış
- 1 diş sarımsak, soyulmuş ve hafifçe ezilmiş
- 1 büyük havuç, doğranmış
- 1-2 kereviz sapı, doğranmış
- 300 gr kıyma
- 4 doğranmış domates
- Tat vermek için tuz
- Karabiber tadı
- 400 gr tagliatelle makarna
BOLONEZ SOSLU TAGLİATELLE MAKARNA YAPILIŞI
- Zeytinyağını bir tavada orta ateşte ısıtın.
- Doğranmış soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Sonra ezilmiş sarımsak dişlerini ekleyin ve yağ kokulu hale gelene kadar pişirin; sarımsakları yakmamaya dikkat edin.
- Havuç ve kerevizi ekleyin ve her ikisi de yumuşayana kadar pişirin.
- Kıymayı ekleyip tahta kaşıkla bölerek pembe kalmayıncaya kadar pişirin.
- Domates, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Örtün ve kalınlaşana kadar 40 dakika kısık ila orta ateşte pişirin. Sos parlak olmalı ve tamamen susuz olmalıdır. Kalınlaştıktan sonra ocaktan alın.
- Hazırladığınız tagliatelle makarnanızı büyük bir tencerede bol tuzlu kaynar suyla en az 3-4 dakika veya "al dente" ye kadar pişirin.
- Tagliatelle makarnanızı ve bolonez sosunu karıştırın ve üzerine parmesan peyniri rendeleyerek servis edin.
Afiyet olsun...
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