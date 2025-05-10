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        Bolu Belediyesi, yangın raporunda yeni fiyat belirledi

        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışında kalan yerleşim birimlerindeki işletmelere verilecek itfaiye yangın raporunda yeni fiyat belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 00:58 Güncelleme: 10.05.2025 - 00:58
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        Bolu Belediyesi, yangın raporunda yeni fiyat belirledi
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        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında yapılan belediye meclisi mayıs ayı 2. oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2025 gelir tarife cetvelinin itfaiye müdürlüğüyle ilgili sayfasında değişiklik yapılması kararı oylamaya sunuldu.

        Buna göre, yangın rapor ücretinin mücavir alan dışı yapılarda metrekaresi, 0-249 metrekare arası yapılarda 150 lira, 250-499 metrekare arası yapılarda 200 lira, 500-999 metrekare arası yapılarda 300 lira, 1000-1999 metrekare arası yapılarda 1000 lira, 2 bin metrekare ve üzeri yapılarda ise 1500 lira olması oy birliğiyle kabul edildi.

        Konuyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Özcan, belediye olarak yangın uygunluk raporlarını "mücavir alan dışı", "mücavir alan" ve "belediye sınırları" olarak 3 gruba ayırdıklarını belirterek, "Belediye sınırında daha ucuz tuttuk yangın raporlarını konaklama tesisleri için. Mücavir sahada bir tık daha yüksek tuttuk. Mücavir dışı alanlarda ki resen inceleme yetkimiz hiç yok orada, o yüzden yüksek tuttuk." diye konuştu.

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        Özcan, itfaiye yangın raporlarını da süreli hale getirdiklerini aktararak, "Mücavir alan dışında, yani denetleyemeyeceğimiz alanlarda yangın belgesi 1 yıl geçerli olsun dedik. Mücavir sahada 2 yıl, belediye sınırlarında 3 yıl geçerli olsun dedik. Yine iş yeri çalışma ruhsatının yanına yangın uygunluk belgesini de her işletme koysun. Vatandaş da görsün orada. Vatandaş gittiği otelde baksın. Kontrol edebilsin orada içi de rahatlasın." ifadesini kullandı.

        İşletmelerin her itfaiye yangın raporu almak istediklerinde bu ücretleri ödemeyeceğini belirten Özcan, işletmelerin, bu raporu güncellemeleri halinde ilk ödedikleri bedelin yüzde 10'unu ödemeleri yönünde karar aldıklarını kaydetti.

        Özcan, resen rapor verme yetkileri olmadığı halde kendilerinden itfaiye yangın raporu talep eden kamu kurumları için de tarife oluşturduklarını dile getirerek, "Bir de kamu kurumlarına biz doğrudan yangın uygunluk raporu vermiyoruz. Onlar bizden talep ederse veriyoruz. Mesela Sağlık Müdürlüğü bizden talep ederse gideceğiz. Orada da metrekaresini 200 lira olarak belirledik. Organize Sanayi Bölgesi komisyona 200 lira olarak gelmişti 100 liraya düşürüldü." dedi.

        TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonuna çarşamba günü sunum yaptığını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

        "Hem bizim hem de onlar açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Konu daha net anlaşıldı en azından komisyon açısından. Raporun da hızlı şekilde yayınlanacağını, çalışmalarını bayramdan önce bitirip bayramdan sonra raporu yazacaklarını söylediler. Hiçbiri art niyetle soru sormadı. Gerçekten olayı irdeleyen sorular sordular. Biz de samimiyetler bu sorulara cevap verdik."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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