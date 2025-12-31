Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Trafik Bolu'da ağır tonajlı araçlara kar yasağı | SON DAKİKA HABER

        Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçlara kar yasağı!

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara ve İstanbul istikametleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı. Güzergahta ilerleyen ağır tonajlı araçların, polis ekiplerince Bolu kesimi Elmalık Kavşağı'nda oluşturulan kontrol noktasından geçişine izin verilmiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 14:58 Güncelleme: 31.12.2025 - 15:00
        Bolu'da ağır tonajlı araçlara kar yasağı!
        Sesli Dinle
        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        KAR KÜREME FAALİYETİ SÜRÜYOR

        AA'daki habere göre karayolları ekipleri, bölgede ulaşımın devamlılığı için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        AĞIR TONAJLILAR KAYNAŞLI'DAN DÖNDÜRÜLÜYOR

        Bu arada yolun Ankara istikameti, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların sürücüleri, buradaki kavşaktan geri döndürülüyor.

        İSTANBUL İSTİKAMETİNDE DE AĞIR TONAJ YASAĞI

        Yağışın etkisini artırması nedeniyle olası trafik kazaları ve araç kaymalarının önüne geçilmesi için yolun İstanbul istikameti de ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

        Güzergahta ilerleyen ağır tonajlı araçların, polis ekiplerince Bolu kesimi Elmalık Kavşağı'nda oluşturulan kontrol noktasından geçişine izin verilmiyor.

        #bolu dağı
