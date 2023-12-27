BOLU SON DEPREMLER | Bolu'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler 27 Aralık Bolu

BOLU SON DEPREMLER | Bolu'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler 27 Aralık Bolu

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BOLU'DA DEPREM... Bolu geçtiğimiz akşam depremle sallandı. Yaşanan deprem sornasında Gözler 27 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte son depremler 27 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...