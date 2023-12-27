Bolu'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler 27 Aralık Bolu
Bolu'da deprem mi oldu? Bolu il genelinde geçtiğimiz akşam hissedilen sarsıntı sonrasında bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, Bolu'da son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli Bolu son depremler listesi...
BOLU'DA DEPREM... Bolu geçtiğimiz akşam depremle sallandı. Yaşanan deprem sornasında Gözler 27 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte son depremler 27 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...
DEPREM Mİ OLDU?
Geçtiğimiz akşam saat 21.40'ta Bolu'da 2.6 büyükşüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kozlu olarak tespit edilerken deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi.
SON DEPREMLER ANBEAN KAYDEDİLİYOR!
Son depremler AFAD ve Kandilli tarafından anbean kaydediliyor. Meydana gelen depremleri aşağıda paylaştığımız uzantılar üzerinden anbean takip edebilirsiniz.