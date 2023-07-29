Bolu'da vatandaşların lahit mezar sandığı şey ne çıktı?

Bolu'da vatandaşların lahit mezar sandığı şey ne çıktı?

Bolu'da vatandaşların lahit mezar sandığı şey ne çıktı? Bolu Mudurnu yolu üzerinde boş arazide bulunan kayayı lahit mezar sanan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Müze Müdürlüğü ekipleri, inceledikleri kayanın, üzerine beton dökülmüş bir kayaç olduğunu tespit etti.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 29.07.2023 - 12:21 Güncelleme: 29.07.2023 - 12:21 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL