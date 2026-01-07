Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bolu'da yaban kedisi görüntülendi

        Bolu'da yaban kedisi görüntülendi

        Bolu'da karla kaplı ormanda, nadir görülen yaban kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından kurulan fotokapanla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 11:54 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlar içinde gizlenirken görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da karların içinde gizlenen yaban kedisi görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, karlar içinde gizlenen yaban kedisinin görüntüsüne yer verildi.

        Yaban kedisinin Bolu DKMP ekiplerince yürütülen yaban hayatı koruma ve izleme çalışmaları sırasında kayıt altına alındığı belirtildi.

        Paylaşımda, "Bolu'da nadir bir an, yaban kedisi. Beyaz örtünün arasından süzülen bu derin bakış, doğanın en asil misafirlerinden birine ait. Karların içinde ustalıkla gizlenen yaban kedisi, yaban hayatının zarafetini ve gücünü tek bir karede gözler önüne seriyor" ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 6 Ocak 2026 (Venezuela'nın Yeni Lideri Yemin Etti)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı. Venezuela'nın yeni Lideri yemin etti. Küba'da iki günlük yas ilan edildi. "Şara hakkındaki suikast iddiası yalan" "Netanyahu Putin'le mesaj gönderdi" Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga. Elif Kumal'a yürek yakan veda. Piyasalarda Maduro etkisi. CHP'den ABD'ye Venezuela tepkisi. Bedelli askerlik ücreti belli oldu. TFF 123 futbolcunun cezasını onadı. Kolombiya Başkanı Petro Trump tehditine yanıt verdi.  Gün Başlıyor'da Semiha Şahin sundu.  

        #yaban kedisi
        #Bolu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüksüz alışveriş açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüksüz alışveriş açıklaması
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Guendouzi'de mutlu son!
        Guendouzi'de mutlu son!
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi