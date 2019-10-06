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HaberlerGündemBolu Dağı Polisevinde yangın çıktı

Bolu Dağı Polisevi'nde yangın çıktı

AA

Bolu Dağı Polisevi'nde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı

Bolu Dağı Polisevi

Bolu Dağı'nda bulunan polis evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yangını fark eden görevliler, polisevinde konaklayanları tahliye etmeye başladı.

İhbar üzerine, olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde kalanları merdivenli araçla tahliye etti. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

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