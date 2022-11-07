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Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'daki otobüs faciasında sürücü tutuklandı! - Güncel haberler
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Bolu'daki 3 ölümlü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Bolu'da, 3 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsü kazasında yaralanan 32 kişiden 28'i, hastaneden taburcu oldu. 2'si ağır 4 kişinin ise tedavisi sürerken, kaza sonrası gözaltına alınan yolcu otobüsü sürücüsü Doğan Köstenli tutuklandı

Bolu'daki otobüs faciasında sürücü tutuklandı! - Güncel haberler
Bolu'daki otobüs faciasında sürücü tutuklandı
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DHA

Bolu'da, 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan 32 kişiden 28'i taburcu edilirken, yolcu otobüsü sürücüsü Doğan Köstenli tutuklandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, TEM yolunun Bolu kesiminde meydana geldi. Doğan Köstenli'nin kullandığı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada Ayşe Özdemir (69), Dursun (46) ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetti.

32 KİŞİDEN 28'İ TABURCU EDİLDİ

Hastaneye kaldırılan 32 kişiden 28'i, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 2'si ağır 4 kişinin de tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınan yolcu otobüsü sürücüsü Doğan Köstenli, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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