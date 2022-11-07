Bolu'daki otobüs faciasında sürücü tutuklandı

Bolu'da, 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan 32 kişiden 28'i taburcu edilirken, yolcu otobüsü sürücüsü Doğan Köstenli tutuklandı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, TEM yolunun Bolu kesiminde meydana geldi. Doğan Köstenli'nin kullandığı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada Ayşe Özdemir (69), Dursun (46) ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetti.
32 KİŞİDEN 28'İ TABURCU EDİLDİ
Hastaneye kaldırılan 32 kişiden 28'i, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 2'si ağır 4 kişinin de tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Kaza sonrası gözaltına alınan yolcu otobüsü sürücüsü Doğan Köstenli, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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