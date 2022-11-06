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Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
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Son dakika haberi Bolu'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolunun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Bolu'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Bolu'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
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DHA

Bolu'da TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 37 yolcunun bulunduğu otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası yaralılar, Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç, otobüste 37 yolcunun bulunduğunu belirterek, İlk belirlemelere göre 3 vefat var, Allah rahmet eylesin. 16 da yaralı var. Ambulanslar hızlı bir şekilde geldi, hastaneleri hemen hazırladık. Hastanelere kaldırılan yaralılara müdahale ediyor. Olayla ilgili olarak incelemeler devam ediyor. Yolun sağındaki bariyerlere sürtmüş. Otobüs, bariyerleri kırarak devrilmiş dedi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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