Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'da, çam ormanlarının arasındaki doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışı ile beyaza büründü.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nda dün kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından Gölcük Tabiat Parkı, beyaz örtüyle kaplandı. Hafta içi olması sebebiyle tabiat parkına gelen az sayıda ziyaretçi, doğanın keyfini çıkardı. Çevresi çam ormanlarıyla kaplı doğa harikası, kış aylarında kar yağışıyla daha da güzelleşirken, ziyaretçiler hayran kaldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-27 15:16:28



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