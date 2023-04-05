Batan teknede kaybolan balıkçının 3´üncü günde cansız bedenine ulaşıldı (2)

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bolu'nun Seben ilçesinde Taşlıyayla Göleti'nde teknenin alabora olması sonucu kaybolan evli ve 2 çocuk babası Ferdi Uludağ´ın, arama çalışmalarının 3´üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı. Ankara Emniyeti Sualtı Arama Kurtarma birimi, Zonguldak JAK Sualtı Arama Kurtarma birimi, İstanbul, Sakarya ve Bolu AFAD ekipleri tarafından bulunan Uludağ'ın cesedi, gölden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Murat KÜÇÜK/SEBEN (BOLU), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Seben Murat KÜÇÜK

2023-04-05 17:43:38



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