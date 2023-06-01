

Mutlu YUCA/DÖRTDİVAN (Bolu), (DHA)BOLU´nun Dörtdivan ilçesinde, Anadolu Otoyolu´nda bariyerlere çarpıp, alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu´nun Dörtdivan mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Uğur Ç.´nin kontrolünü yitirdiği 34 BMC 689 plakalı otomobil, ile bariyere çarpıp alev aldı. Kazada, yaralanan sürücü ile yanındaki İlhan A. ve Faruk Y. yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Dörtdivan Mutlu YUCA

2023-06-01 11:34:07



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