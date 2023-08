Bolu'da orman yangını (2)

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ormandan geçen elektrik hatlarındaki arıza sebebiyle çıktığı belirlenen yangını söndürmek için 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 İlk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 yangın söndürme personeli, 20 vatandaş görevlendirildi.

VALİ KILIÇ: CAN KAYBI YOK

Bolu Valisi Erkan Kılıç da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Vali Kılıç, Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Celal Kürşat Bozkurt´tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Vali Kılıç yaptığı açıklamada yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının bir an önce söndürülmesi için havadan ve karadan tüm unsurlarımızla seferber olmuş durumdayız. Bolulu hemşehrilerimize ve bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için büyük bir özveriyle çalışan personelimize kolaylıklar diliyor, ekiplerimizin çalışmalarına destek veren gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangınlarda erken müdahale zararın en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın en ufak şüpheli durumu dikkate alıp duyarlı davranarak ilgili birimlere ihbarda bulunması bu anlamda çok kıymetli. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlarımızın özellikle de yangın riski bulunan alanlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz." dedi. (DHA)Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Göynük Murat KÜÇÜK

2023-08-15 18:44:12