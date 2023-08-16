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        Bolu'da orman yangını 2'nci gününde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:17
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        Bolu'da orman yangını 2'nci gününde
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        Mutlu YUCA/GÖYNÜK(Bolu), (DHA)BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde dün çıkan orman yangınına müdahale 2'nci günde de sürerken, bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir yangın daha çıktı. Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde, dün sabah saatlerinde sarp arazinin bulunduğu alanda orman yangını çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangının ardından bölgeye Bolu Orman Müdürlüğü ile çevre ilçelerden arazözler ve ekipler sevk edildi. 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı da yangına havadan müdahale etti.

        10 KİLOMETRE MESAFEDE BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

        Dün gece saatlerinde ara verilen havadan müdahale, sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, bölgeye 10 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı köyü mevkisinde yeni bir yangın çıktı. 2 farklı alandaki yangınlara 8 helikopter havadan, çok sayıda iş makinesi, arazöz, itfaiye ve personel ile gönüllü vatandaşlar karadan yangına müdahale ediyor.

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Her iki bölgeye de havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerimiz yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye takviye helikopterler sevk edildi. İki bölgede de hava araçları müşterek olarak yangını kontrol altına almaya çalışıyor" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Göynük Mutlu YUCA

        2023-08-16 11:16:40

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