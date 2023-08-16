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        Bolu'da orman yangını 2'nci gününde (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:45
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        Bolu'da orman yangını 2'nci gününde (2)
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        SABAH ÇIKAN İKİNCİ YANGIN KONTROL ALTINDA

        Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında sabah saatlerinde başlayan ikinci orman yangını kontrol altına alındı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Göynük Tepebaşı köyünde bugün 06.34 sularında başlayan orman yangını, Valiliğimizin koordinesinde; ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

        İlçenin Güneyçalıca köyü yakınlarında dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları ise sürüyor. (DHA)

        Mutlu YUCA/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Göynük Mutlu YUCA

        2023-08-16 12:44:56

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