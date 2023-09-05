Bacağından bıçaklanıp uçuruma atıldı

Olay, saat 14.00 sıralarında Göynük´ün Hacı Abdi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Özgür Durmuş ile ilçede kahvehanede işleten M.F.B. arasında borçalacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İkili arasında kavgaya dönüşen olayın ardından M.F.B., Durmuş´u bacağından bıçaklayıp, uçurumdan attı. Durmuş´un eve gelmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında; Durmuş, yaralı olarak atıldığı uçurumdan AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Durmuş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.