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        Bacağından bıçaklanıp uçuruma atıldı

         BOLU´nunGöynükilçesinde, borçalacak nedeniyle çıkan tartışmada bacağından bıçaklanıp uçurumdan atılan Özgür Durmuş (42), AFAD ekiplerince kurtarıldı. Şüpheli M.F.B., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:56 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:57
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        Bacağından bıçaklanıp uçuruma atıldı
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        Olay, saat 14.00 sıralarında Göynük´ün Hacı Abdi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Özgür Durmuş ile ilçede kahvehanede işleten M.F.B. arasında borçalacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İkili arasında kavgaya dönüşen olayın ardından M.F.B., Durmuş´u bacağından bıçaklayıp, uçurumdan attı. Durmuş´un eve gelmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

        İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında; Durmuş, yaralı olarak atıldığı uçurumdan AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Durmuş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

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