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        Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü

         BOLU'nunGöynükilçesinde ormanda çıkan yangın, köylüler ile orman işçilerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 23:28 Güncelleme: 11.11.2023 - 23:30
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        Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü
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         BOLU'nunGöynükilçesinde ormanda çıkan yangın, köylüler ile orman işçilerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Boyacılar köyü mevkisinde bulunan ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle ormanda çıkan yangını gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler yangının meydana geldiği bölgeye gelene kadar köylüler alevlere müdahalede bulundu. Köylüler ve ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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