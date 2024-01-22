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        İKİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

        BOLU´da, D-100 karayolunda iki otomobilin çarptığı yaya Hasan Hüseyin Öztürk (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 00:52 Güncelleme: 22.01.2024 - 00:52
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        İKİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
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        BOLU´da, D-100 karayolunda iki otomobilin çarptığı yaya Hasan Hüseyin Öztürk (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 kara yolunun Dağkent kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Mert Ertuğ yönetimindeki 14 KN 281 plakalı otomobil, mesaiden çıktıktan sonra eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan market çalışanı Hasan Hüseyin Öztürk´e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Öztürk´ün üzerinden aynı yöne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ABU 380 plakalı otomobil geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Hasan Hüseyin Öztürk´ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk´ün kıyafetlerinin de üzerinden çıktığı görüldü.

        Kazayı duyup olay yerine gelen Öztürk´ün yakınları sinir krizi geçirip ağladı. Öztürk´ün cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı. 

        Görüntü Dökümü:

        -Kaza yerinden görüntü

        -Ağlayan yakınları

        -Ekiplerin çalışması

        -Olay yerindeki cenaze

        -Kaza yapan otomobil

        -Genel ve detay

        DHA-Gündem - Türkiye-Bolu / Merkez - Murat KÜÇÜK

        2024-01-22 00:52:14

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