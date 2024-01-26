Eski kalecisi, Boluspor'u icraya verdi; Başkan Abak borcu ödeyince icra kalktı Boluspor'un eski kalecisi Ozan Evrim Özenç, 2019-20 sezonundaki 250 bin liralık alacağı için takıma 1 milyon 709 bin liralık icra gönderdi. Kalecinin avukatı icra memurlarıyla kulüp binasına geldi. İcra işlemi başlatılacağı sırada Boluspor Kulubü Başkanı Savaş Abak, borcun 1 milyon lirasını peşin olarak öderken, kalan 709 bin liranın ise sezon sonu ödenmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine avukat icrayı durdurdu.

Boluspor'un eski kalecisi Ozan Evrim Özenç, 2019-20 sezonundaki 250 bin liralık alacağı için takıma 1 milyon 709 bin liralık icra gönderdi. Kalecinin avukatı icra memurlarıyla kulüp binasına geldi. İcra işlemi başlatılacağı sırada Boluspor Kulubü Başkanı Savaş Abak, borcun 1 milyon lirasını peşin olarak öderken, kalan 709 bin liranın ise sezon sonu ödenmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine avukat icrayı durdurdu.

Boluspor'un eski başkanı Necip Çarıkçı döneminde takıma katılan kaleci Ozan Evrim Özenç, 2019-2020 sezonunda Boluspor ile 250 bin liralık sözleşme imzaladı. Yarım sezon Boluspor'da kalan kaleci, daha sonrasında Altay'a transfer oldu. Özenç, o dönem anlaştığı ücreti alamadığı gerekçesiyle 250 bin liralık borç için Boluspor'u mahkemeye verdi. Geçen süreçte 250 bin liralık borç, faizlerle 1 milyon 709 bin liraya yükseldi. Kaleci, alacağını tahsil etmek için avukatı aracılığıyla takımı icraya verdi. Futbolcunun kulüp tesisine gelen avukatı ve icra memurları Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve yöneticilerle görüştü. Başkan Abak görüşmelerde indirim isterken, talep reddedildi. Savaş Abak, borcun 1 milyonluk kısmını ödedi. Borcun kalan 709 bin liralık kısmının ise sezon sonu ödenmesi konusunda taraflar anlaştı.

BAŞKAN ABAK: 1 MİLYON PARA VERDİM KARŞI TARAF KABUL ETMİYOR

Yaşananlara tepki gösteren Boluspor Başkanı Abak, "Bugüne kadar 20, 30 tane dosya hallettim ve ödediğim para bugünün kurlarıyla yaklaşık 75 milyon TL oldu. Bu sabah da Ozan Evrim Özenç için yeni bir avukat geldi. Ben defalarca anlaşmak istedim. Ozan Evrim Özenç, 3 yıllığına Necip Bey döneminde kulübe gelmiş, yarım sezon oynamış, sakatlanmış. 250 bin lira çocuğun alacağı varmış. Çocukla burada kimse ilgilenmemiş o da mahkemeye vermiş. Şimdi 1 milyon 709 bin lira para istiyorlar. 1 milyon para verdim karşı taraf kabul etmiyor. Şimdi yani, 250 bin lirayı 1 milyon 709 bin lira mı ödeyeceğim ? Futbolcu kabul etmiyor. 1 milyon şimdi vereyim dedim, dosyayı kapatalım dedim istemiyorlar" diye konuştu.

"ESKİ BAŞKANLAR DA BOLU'DA ADAMIM DİYE GEZİYORLAR"

Eski başkanlara tepki gösteren Abak, "Artık ödeye ödeye bıktım. Bu eski başkanlar da Bolu'da adamım diye geziyorlar. Yönetim ödüyor, Savaş Abak ödüyor. Gelirlerin 12 milyon TL olduğu, bir yerde ligde kalmanın 50-60 milyon TL olduğu bir yerde, personelin, onun bunun olduğu bir yerde nasıl dönecek bu iş ? 12 milyon gelir var, 100 milyon TL maliyet var. Batar kulüp tamamen, bu kulüplerin tamamı batar" ifadelerini kullandı.

"9 BİN LİRA DAHİ İNDİRİM ALMADIK"

Abak, hiçbir indirim yapılmadığını belirterek, "Burada en önemli olan Boluspor'un itibarı. 250 bin lira olan borcun 1 milyon lirasını şimdi peşin ödüyoruz. Toplam 1 milyon 709 bin lira tuttu. 9 bin lira dahi indirim alamadık. 709 bin lirasını da sezon sonu ödeyeceğiz. Şimdi burada bize kulüpten masa, sandalye, televizyon kaldırılması bize yakışmaz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Detaylar

- Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak'ın oyuncu avukatı ile görüşmesi

- Savaş Abak'ın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Bolu / Merkez - Oğuzhan EKE

2024-01-26 14:04:37