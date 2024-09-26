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        İnşaat işçilerinin kürek ve sopalı kavgası kamerada

        BOLU'da malzemelerin taşınması konusunda anlaşmazlık yaşayan inşaat işçileri ellerine geçirdikleri tahta ve küreklerle birbirine saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 18:14 Güncelleme: 26.09.2024 - 18:20
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        İnşaat işçilerinin kürek ve sopalı kavgası kamerada
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        BOLU'da malzemelerin taşınması konusunda anlaşmazlık yaşayan inşaat işçileri ellerine geçirdikleri tahta ve küreklerle birbirine saldırdı. 2 işçinin yaralandığı kavga anı kameralara yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Paşaköy Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan işçiler arasında malzeme taşımak için kullandıkları el arabası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer işçilerin de gelmesiyle iki grup arasında kavga çıktı. İşçiler ellerine geçirdikleri odunlar ve küreklerle birbirlerine saldırdı. İşçilerin yapımı devam eden inşaat önündeki kavgası kameralara yansıdı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 2 işçi hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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