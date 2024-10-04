Tanju Özcan, Bolu'ya Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykelini diktirdi

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından kentteki bir kavşağa ‘Bozkurt’ işareti yapan A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral’ın heykeli dikildi. Başkan Özcan, “Bozkurt simgesi, Türk dünyasının simgesidir” dedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2 Temmuz’da, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiği maçta iki gol atan Merih Demiral, gol sonrası ‘Bozkurt’ işareti ile tribünleri selamladı. UEFA, siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi. Cezanın kamuoyuna duyurulması sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı.

Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ işareti yapan heykeli, Karaçayır Mahallesi’ndeki yeni bir kavşağa dikildi. Heykel, törenle açıldı. Açılışa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve davetliler ile vatandaşlar katıldı. Heykelin açılışını yapan Özcan, verdikleri sözü tutuklarını belirterek, "Merih Demiral’dan izin aldık. Merih Demiral kardeşimizin heykelini yapacağız demiştik. Sonra ben kendisi ile konuştum. Yaşayanlardan muvafakat almak gerekiyor. Paylaşımımı duyduğunu, çok mutlu olduğunu ve mutluluk duyacağını bizlerle paylaştı” dedi. TÜRK DÜNYASININ SİMGESİ DE BOZKURT

Bozkurt hareketinin Türklere özgü olduğunu belirten Özcan, “İspanyol futbolcu gol atıyor, boğa işareti yapıyor buna ceza yok. Çünkü boğa İspanyolların simgesi. Türk dünyasının simgesi de bozkurt. Bu hareketi yapan futbolcuya niye ceza veriyorsunuz. Hükümet niye bunda kayıtsız kalıyor. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Üstelik bozkurt hareketi MHP’lilerin, ülkücülerin simgesi falan da değil. Bu büyük bir yalan. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde, Arnavutluk’taki, Bulgaristan’daki Türklerde, İran Türklerinde, Azerbaycan Türklerinde yüzlerce yıldır kullanılan bir simge bu” diye konuştu.