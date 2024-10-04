Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Tanju Özcan, Bolu'ya Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykelini diktirdi

        BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından kentteki bir kavşağa 'Bozkurt' işareti yapan A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral'ın heykeli dikildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tanju Özcan, Bolu'ya Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykelini diktirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından kentteki bir kavşağa ‘Bozkurt’ işareti yapan A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral’ın heykeli dikildi. Başkan Özcan, “Bozkurt simgesi, Türk dünyasının simgesidir” dedi.

        Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2 Temmuz’da, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiği maçta iki gol atan Merih Demiral, gol sonrası ‘Bozkurt’ işareti ile tribünleri selamladı. UEFA, siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi. Cezanın kamuoyuna duyurulması sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı.

        Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ işareti yapan heykeli, Karaçayır Mahallesi’ndeki yeni bir kavşağa dikildi. Heykel, törenle açıldı. Açılışa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve davetliler ile vatandaşlar katıldı. Heykelin açılışını yapan Özcan, verdikleri sözü tutuklarını belirterek, "Merih Demiral’dan izin aldık. Merih Demiral kardeşimizin heykelini yapacağız demiştik. Sonra ben kendisi ile konuştum. Yaşayanlardan muvafakat almak gerekiyor. Paylaşımımı duyduğunu, çok mutlu olduğunu ve mutluluk duyacağını bizlerle paylaştı” dedi.

        TÜRK DÜNYASININ SİMGESİ DE BOZKURT

        Bozkurt hareketinin Türklere özgü olduğunu belirten Özcan, “İspanyol futbolcu gol atıyor, boğa işareti yapıyor buna ceza yok. Çünkü boğa İspanyolların simgesi. Türk dünyasının simgesi de bozkurt. Bu hareketi yapan futbolcuya niye ceza veriyorsunuz. Hükümet niye bunda kayıtsız kalıyor. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Üstelik bozkurt hareketi MHP’lilerin, ülkücülerin simgesi falan da değil. Bu büyük bir yalan. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde, Arnavutluk’taki, Bulgaristan’daki Türklerde, İran Türklerinde, Azerbaycan Türklerinde yüzlerce yıldır kullanılan bir simge bu” diye konuştu.

        Gerçek Türk milliyetçisi olduklarını dile getiren Özcan, "Etnik milliyetçi değiliz, üst kimlik milliyetçisiyiz. Merih Demiral kardeşimin de bu hareketi bundan sonra bir partinin siyasi hareketi olmaktan çıkartacaktır ‘Bozkurt’u. Tekrar ediyorum, Bozkurt simgesi, Türk dünyasının simgesidir. Bunu hiçbir partinin kabullenmesini, sahiplenmeye çalışmasını ben hazmedemiyorum. Kimsenin de hazmetmesini istemiyorum” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma

        Benzer Haberler

        Kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Bolu'da 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bolu'da 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Yeniçağa Gölü çevresinde temizlik yapıldı
        Yeniçağa Gölü çevresinde temizlik yapıldı
        15 yaşındaki kıza cinsel istismara 20 yıl hapis cezası
        15 yaşındaki kıza cinsel istismara 20 yıl hapis cezası
        Bolu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Bolu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Bolu'da tır park halindeki cipe çarptı, 3 kişi yaralandı
        Bolu'da tır park halindeki cipe çarptı, 3 kişi yaralandı