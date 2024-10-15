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        Okulun yangın merdiveninden düşen öğrenci yaralandı

        BOLU'da okulda yangın merdiveninde 3 metre yükseklikten düşen 2'nci sınıf öğrencisi Murat U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:35
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        Okulun yangın merdiveninden düşen öğrenci yaralandı
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        BOLU'da okulda yangın merdiveninde 3 metre yükseklikten düşen 2'nci sınıf öğrencisi Murat U.K. yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde, Yaşamkent Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Okul binasında beton merdivenlerden oluşan ve yanında beton korkuluk bulunan yangın merdivenlerini kullanmak isteyen 2'nci sınıf öğrencisi Murat U.K. dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yüksekten beton zemine düştü. Öğretmenlerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öğrencinin vücudunda kırıklar bulunduğu, hayati tehlikesinin ise olmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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