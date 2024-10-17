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        Kartalkaya beyaz örtüyle kaplandı

        BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya, sabah erken saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:50
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        Kartalkaya beyaz örtüyle kaplandı
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        BOLU’da kayak merkezi Kartalkaya, sabah erken saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

        Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olurken, hava sıcaklığının düştüğü kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya’da sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşmesiyle birlikte yağmur, kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte Kartalkaya’da bulunan pistler beyaz örtüyle kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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