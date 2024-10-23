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        Bolu'da ormanda 1000 ağacın kaçak kesildiği iddiasıyla soruşturma

        BOLU'da, kaçak yollarla kesilen yaklaşık 1000 ağacın kamyonlarla ormandan çıkarılıp satıldığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:25 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:30
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        Bolu'da ormanda 1000 ağacın kaçak kesildiği iddiasıyla soruşturma
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        BOLU'da, kaçak yollarla kesilen yaklaşık 1000 ağacın kamyonlarla ormandan çıkarılıp satıldığı tespit edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden görevlendirilen müfettişler tarafından idari, Cumhuriyet savcılığı tarafından da adli soruşturma başlatıldı.

        Bolu’da geçen günlerde kaçak tomruk taşıyan bir kamyonun tespit edilmesinin ardından başlatılan inceleme kapsamında, bölgede yaklaşık 1000 ağacın kaçak kesildiği belirlendi. Kaçak olarak kesilen tomrukların onlarca kamyona yüklenip bölgeden çıkartıldığı ve satıldığı tespit edildi. Olayla ilgili Orman Genel Müdürlüğü tarafından 3 müfettiş görevlendirildi. Müfettişler idari, Cumhuriyet savcılığı da adli soruşturma başlattı. Yaklaşık bin ağacın kesildiği iddia edilirken, 2 ay boyunca kaçak yollarla ağaçları keserek haksız kazanç elde eden şüphelilerin tespit edilmesi için de geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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