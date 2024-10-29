Bolu'da komandoların marşlar eşliğindeki geçişi alkış aldı

Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik harekatlarında terörle mücadelede başarılı operasyonlarının ardından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilen Bolu 2’inci Komando Tugay Komutanlığı’ndaki askerlerin geçişi ilgiyle izlendi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile mavi berelilere sevgi gösterilerinde bulundu. Komandolar İzzet Baysal Caddesi’nde marşlarla yürüdü, vatandaşlardan alkış aldı. Komandolar yürüyüşün sonunda hep birlikte komando andını okudu.

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