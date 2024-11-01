Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler araçları ile ilerlemekte zorlandı.
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler araçları ile ilerlemekte zorlandı.
Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde bölgede oluşan siste görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler rampalı ve virajlı yolların bulunduğu D-100 geçişinde araçlarıyla güçlükle ilerledi. Sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.