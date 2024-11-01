Boluspor-Ümraniyespor: 3-0

90+7’nci dakikada, topa rakip ceza sahasında hakim olan Babacar’ın yaptığı vuruşla top ağlara gitti.

35’inci dakikada, Ümraniyespor atağında, ceza sahasına yapılan ortada, Burak Öksüz’ün kafa vuruşunda, Çağlar Şahin Akbaba topu kontrol etti.

12’nci dakikada, Boluspor atağında Hüsamettin Yener ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yaptı. Kaleye giden topu, Cihan Topaloğlu kornere çeldi.

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