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        Yangın çıkan evde mahsur kalan otizmli çocuk ve abisini itfaiye kurtardı

        BOLU'da otizmli çocuk ve abisi evde yalnız oldukları sırada yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 19:33 Güncelleme: 04.11.2024 - 19:35
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        Yangın çıkan evde mahsur kalan otizmli çocuk ve abisini itfaiye kurtardı
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        BOLU'da otizmli çocuk ve abisi evde yalnız oldukları sırada yangın çıktı. Mahsur kalan çocukları itfaiye kurtarırken, marketten dönen anne sinir krizi geçirerek; kendilerini yangına sebep olup binaya zarar vermekle suçlayan komşularıyla tartıştı.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Anneleri markete giden 14 yaşındaki otizmli çocuk ve 17 yaşındaki abisi evde yalnız oldukları sırada, henüz belirlenemeyen nedenle dairede yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan çocukları kurtardı. Dumandan etkilenen çocuklar ambulansta tedavi edildi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, evde hasar oluştu.

        ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Marketten eve dönen anne, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Apartmanda yaşayanlar ise çıkan yangın nedeniyle anne ve çocuklarını suçladı. Anne, kendilerini yangına sebep olup binaya zarar vermekle suçlayan komşularla tartıştı. Ekiplerin araya girmesiyle tartışma sonlandırıldı.

        Komşulara tepki gösteren, çocukların teyzesi Şükran Bozoğlu ise “Ablamın otizmli, engelli bir çocuğu var. Sürekli bakılması gerekiyor. Ablam da markete gitti. Onu bırakıp hiçbir yere gitmiyor. Artık nasıl bir yangın çıktıysa onu da bilmiyoruz. O kadar zor bir hayatları var ki Çocuğu bakım evine yerleştirmek için başvuruldu, süreç işliyor, sonuç bekliyoruz. Apartmandan sürekli tepki var. Azıcık bir şey olsa kapıdalar. Ya bu engelli bir çocuk” dedi.

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        Galeri
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