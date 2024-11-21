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        Cumhurbaşkanlığı'ndan ara eleman ihtiyacı için eylem planı

        CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "6 aydır çalışıyoruz ve eylem planı hazırladık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:50
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        Cumhurbaşkanlığı'ndan ara eleman ihtiyacı için eylem planı
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        CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "6 aydır çalışıyoruz ve eylem planı hazırladık. Bunun için de çalışmalarımız başladı. Reel sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman işini 3 yıllık bir zaman zarfında Avrupa Birliği standardının üzerine çıkarmış olacağız" dedi.

        Batı Karadeniz ve Ankara'daki üniversitelerin öğrencilerini, mezunlarını ve Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarını bir araya getirecek olan Batı Karadeniz Kariyer Fuarı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin destekleriyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde 16-17 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Fuara, Batı Karadeniz'deki üniversitelere ek olarak Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi başta olmak üzere yaklaşık 20 üniversitenin paydaş olarak katılması bekleniyor. Fuarın hazırlık çalıştayı, Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde düzenlendi. Çalıştaya Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, paydaş olan üniversitelerden rektörler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        'ŞU AN MASAMIZDA STRAJTEJİK İNSAN KAYNAĞI PLANLAMASI VAR'

        Çalıştayda konuşan Salim Atay, üreticilerin ihtiyaç duyduğu ara eleman sorununu çözmek için yapılan çalışmaları açıklayarak, "Burada sanayiciler var, sanayi erbabı var, onlara müjde olsun diye söylüyorum. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu var. Arz ve talep tarafının olduğu, TÜSİAD'dan, MÜSİAD'dan, TİSK'ten ve bütün reel sektör temsilcilerinin olduğu bir tarafta da 10 ayrı bakanlığın ve ilgili kuruluşların olduğu ve kanunla kurulmuş bir yapıdır bu. Bu kurulda 20-24 yaş grubunda elde ettiğimiz sonuçların üreticilerin ihtiyacı olan ara eleman konusunda da sağlanması yönünde bir komisyon kuruldu. Buna Mesleki Eğitimden İstihdama Geçiş Çalışma Grubu diyoruz. 6 aydır çalışıyoruz ve eylem planı hazırladık. Eylem planıyla ilgili sanayi odaları, ticaret odalarını temsil eden, üreticilerimizi temsil eden kurumlarla ilgili bakanlık ve kuruluşlarımızın beraber olduğu 20'den fazla kuruluşun bir arada olduğu ve birlikte çalıştığı bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Şu an masamızda Türkiye'nin stratejik insan kaynağı planlaması var. İhtiyacı olan gençlerimizi o alanlara yönlendirelim. İhtiyacımız olmayan alanlarla ilgili ne gençlerimizin hayatını berbat edelim ne de reel sektörün ihtiyacı olmayan insanları eline bir kağıt parçası verip, iş dünyasına salmayalım. Stratejik bir insan kaynağı planımız olsun. Bunun için de çalışmalarımız başladı. Arz talebi de var, talep tarafı da var. Reel sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman işini 3 yıllık bir zaman zarfında Avrupa Birliği standardının üzerine çıkarmış olacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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