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        Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı (3)

        ANADOLUOTOYOLUNUN CANKURTARAN MEVKİSİNDE ULAŞIM DURDUBolu'nun Gerede ilçesi mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolunda ulaşım durdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 21:49 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:55
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        Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı (3)
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        ANADOLUOTOYOLUNUN CANKURTARAN MEVKİSİNDE ULAŞIM DURDU

        Bolu’nun Gerede ilçesi mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolunda ulaşım durdu. Otoyolun Cankurtaran mevkisinin Ankara yönünde meydana gelen hasarlı kazalar ve yolda kalan TIR’lar nedeniyle ulaşımın durması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ve jandarma ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürürken, ulaşım D-100 karayoluna yönlendirildi. Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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