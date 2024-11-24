Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı (2)
134KÖY YOLU KAPANDIBolu'da aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı.
134KÖY YOLU KAPANDI
Bolu’da aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı. Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; merkez ilçede 44, Mengen’de 25, Göynük’te 16, Mudurnu’da 48 ve Seben’de 1 köye ulaşımın kapalı olduğu, köy yollarında ulaşımı sağlamak için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
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