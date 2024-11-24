Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı (2)

        134KÖY YOLU KAPANDIBolu'da aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        134KÖY YOLU KAPANDI

        Bolu’da aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı. Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; merkez ilçede 44, Mengen’de 25, Göynük’te 16, Mudurnu’da 48 ve Seben’de 1 köye ulaşımın kapalı olduğu, köy yollarında ulaşımı sağlamak için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?

        Benzer Haberler

        Bolu'da kar nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bolu'da kar nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı
        TEM'de hasarlı kazalar nedeniyle trafik durdu
        TEM'de hasarlı kazalar nedeniyle trafik durdu
        GÜNCELLEME - Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankar...
        GÜNCELLEME - Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankar...
        Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara yönü kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara yönü kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı
        Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı