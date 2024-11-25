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        Bolu Dağı'nda yağışın etkisi azaldı (3)

        KARAYOLLARIEKİPLERİNDEN KAR KÜREME ÇALIŞMASIBolu Dağı'nda cumartesi günü başlayan kar yağışı bölgede etkisini azaltarak devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:07 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:10
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        Bolu Dağı'nda yağışın etkisi azaldı (3)
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        KARAYOLLARIEKİPLERİNDEN KAR KÜREME ÇALIŞMASI

        Bolu Dağı’nda cumartesi günü başlayan kar yağışı bölgede etkisini azaltarak devam ediyor. Havanın kararmasına rağmen Karayolları ekipleri, yolu açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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