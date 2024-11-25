Bolu Dağı'nda yağışın etkisi azaldı (3)

Bolu Dağı’nda cumartesi günü başlayan kar yağışı bölgede etkisini azaltarak devam ediyor. Havanın kararmasına rağmen Karayolları ekipleri, yolu açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

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