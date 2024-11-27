Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, kar temizleme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak

ANADOLU Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yol kenarında biriken karların kaldırılması için çalışma yapılacak. Çalışma kapsamında, bugün 13.30 ile 14.30 saatleri arası İstanbul yönü, 15.00 ile 16.00 saatleri arasında da Ankara istikameti ulaşıma kapalı kalacak.

Bolu genelinde geçen hafta cumartesi başlayıp aralıklarla etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti. Bolu Dağı’nda yeşil alanlarda biriken kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Karayolları ekiplerinin Anadolu Otoyolu’ndaki kar küreme çalışmaları nedeniyle yol kenarlarında kar birikintileri oluştu. Karların, yol kenarından kaldırılması için bugün çalışma yapılması planlandı.