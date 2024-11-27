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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, kar temizleme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak

        ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yol kenarında biriken karların kaldırılması için çalışma yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:35 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:40
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, kar temizleme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak
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        ANADOLU Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yol kenarında biriken karların kaldırılması için çalışma yapılacak. Çalışma kapsamında, bugün 13.30 ile 14.30 saatleri arası İstanbul yönü, 15.00 ile 16.00 saatleri arasında da Ankara istikameti ulaşıma kapalı kalacak.

        Bolu genelinde geçen hafta cumartesi başlayıp aralıklarla etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti. Bolu Dağı’nda yeşil alanlarda biriken kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Karayolları ekiplerinin Anadolu Otoyolu’ndaki kar küreme çalışmaları nedeniyle yol kenarlarında kar birikintileri oluştu. Karların, yol kenarından kaldırılması için bugün çalışma yapılması planlandı.

        Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Karayolları ekiplerinin yapacağı çalışmayla ilgili bilgi verilerek şöyle denildi:

        “27.11.2024 günü Karayolları ekipleri tarafından birikmiş kar kütlelerinin temizlenmesi çalışması yapılacağından, Anadolu Otoyolu İstanbul yönü saat 13.30 ile 14.30 saatleri arasında Abant kavşağından Bolu Dağı D-100 Karayoluna, Anadolu Otoyolu Ankara yönü saat 15.00 ile 16.00 saatleri arasında Kaynaşlı kavşağından Bolu Dağı D-100 Karayoluna aktarılması yapılacaktır.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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