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        Bolu'da karlı havada yılkı atları görüntülendi

        BOLU'da, doğal yaşam alanı At Yaylası bölgesi olan yabani yılkı atları yoğun kar yağışı altında koşarken dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:52 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:55
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        Bolu'da karlı havada yılkı atları görüntülendi
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        BOLU'da, doğal yaşam alanı At Yaylası bölgesi olan yabani yılkı atları yoğun kar yağışı altında koşarken dronla görüntülendi.

        Bolu genelinde geçen cumartesi günü başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. At Yaylası bölgesinde kamp yapan doğasever Gökhan Bilen (38), yaylanın simgesi olan yılkı atlarını fark etti. Bilen, dron kamerasıyla karda koşturan yabani yılkı atlarını kayda aldı. Onlarca yılkı atının yoğun kar yağışı altında koşması güzel görüntülere sahne oldu. Atlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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