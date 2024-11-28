Bolu'da karlı havada yılkı atları görüntülendi

Bolu genelinde geçen cumartesi günü başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. At Yaylası bölgesinde kamp yapan doğasever Gökhan Bilen (38), yaylanın simgesi olan yılkı atlarını fark etti. Bilen, dron kamerasıyla karda koşturan yabani yılkı atlarını kayda aldı. Onlarca yılkı atının yoğun kar yağışı altında koşması güzel görüntülere sahne oldu. Atlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

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