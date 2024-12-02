Bolu Dağı'nda kış lastiği denetimi
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde trafik ekipleri, ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde trafik ekipleri, ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.
Türkiye genelinde 1 Aralık'ta ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesinin ardından trafik ekipleri, denetimlerini artırdı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. D-100 kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan ticari araçların kış lastiği olup olmadığı kontrol edilerek lastiklerin de diş derinlikleri ölçüldü. Kontrollerde, uygunsuz lastikle trafiğe çıkan ticari araca rastlanmadı.
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