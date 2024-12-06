Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kayıp Alzhiemer hastası aranıyor

        BOLU'da, evinden çıktıktan sonra dönmeyen Alzheimer hastası Mustafa Aslan (76), ekipler tarafından aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:13 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp Alzhiemer hastası aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'da, evinden çıktıktan sonra dönmeyen Alzheimer hastası Mustafa Aslan (76), ekipler tarafından aranıyor.

        Gerede ilçesi Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan, dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aslan akşam da eve dönmeyince, yakınları jandarmayı arayıp ihbarda bulundu. Gerede Jandarma Komutanlığı, AFAD, Bolu Acil Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, gece boyu yapılan çalışmalarda izine rastlanmayan Aslan'ı aramaya devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!

        Benzer Haberler

        Bolu'daki Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'ne araç girişi yasaklandı
        Bolu'daki Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'ne araç girişi yasaklandı
        Bolu'da kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
        Bolu'da kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Tarlada birlikte çalıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı
        Tarlada birlikte çalıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı
        GÜNCELLEME - Bolu'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Bolu'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Bolu'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Bolu'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü