Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı; kar kalınlığı 1 metre

BOLU'nungözde kayak merkezi Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı pistlerde tatilciler, sezonun ilk kayağını yaptı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'da, bugün kayak sezonu açıldı. Kayak merkezinde yapay kar makinelerinin de desteğiyle pistlerdeki kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Hava sıcaklıklarının düştüğü, özelikle gece saatlerinde devreye giren yapay kar makineleri ile pistler, kayağa uygun hale getirildi. Kayak sezonunun başlaması ile kayak tutkunları Kartalkaya'ya gelerek, karla kaplı pistlerde sezonun ilk kayağını yaptı. Telesiyejlerle zirveye çıkan kayakseverler tepelerden hızla kayarak, kayak ve snowboard yaptı.