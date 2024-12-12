Bolu Dağı'nda kısa süreli kar yağışı

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü bölgede kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Karayolları ekipleri D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı. Yağış, bir süre sonra tekrar yağmura döndü.